(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: você vivenciará hoje momentos nos quais deverá procurar a harmonia para melhor se integrar a grupos e sociedades. Interesses: o dia revelará os resultados de quadro benéfico com mudança na condução da rotina de seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: novas e duradouras emoções.
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20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
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