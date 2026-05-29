(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: você vivenciará hoje momentos nos quais deverá procurar a harmonia para melhor se integrar a grupos e sociedades. Interesses: o dia revelará os resultados de quadro benéfico com mudança na condução da rotina de seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: novas e duradouras emoções.

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