(20 de fevereiro a 20 de março) - O mês solar: com a regência do Sol na 4ª casa zodiacal de seu signo os campos do lar, família, raízes, propriedades e bases com que constrói seu caráter terão maior destaque. Hoje: dia de novidade e, paralelamente, um quadro mais estável nas relações emocionais. Na rotina, muita habilidade.
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