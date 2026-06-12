(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: para o andamento deste dia, bom ânimo deve servir de guia para seu comportamento. Interesses: na lida com assunto das finanças, o dia poderá ser marcado por sorte incomum. No trabalho procure agir de forma mais controlada. Vida íntima e sentimentos: evite polêmicas e discussões.

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