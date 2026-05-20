(21 de junho a 21 de julho) - O mês solar: com a regência do Sol na 12ª casa zodiacal de seu signo os campos dos segredos, forças e fraquezas desconhecidas e seu bem estar público terão maior destaque. Hoje: podem surgir elementos de boa convivência em aura de favores financeiros e boa posição material. Sensibilidade.

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12ª casa | astrologia | Bem-estar | Câncer | Finanças | Horóscopo | mês solar | sensibilidade


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