(21 de junho a 21 de julho) - O mês solar: com a regência do Sol na 12ª casa zodiacal de seu signo os campos dos segredos, forças e fraquezas desconhecidas e seu bem estar público terão maior destaque. Hoje: podem surgir elementos de boa convivência em aura de favores financeiros e boa posição material. Sensibilidade.

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