(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: seu relacionamento em família hoje exigirá comportamento mais firme e atento nas relações sociais. Interesses: bom trânsito favorece compromissos de trabalho e negócios. Mas, procure evitar gasto inesperado e novas dívidas. Vida íntima e sentimentos: quadro equilibrado no amor.

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