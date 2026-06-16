(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: os aspectos em seu signo mostram influência que trará a ampliação dos seus senso de oportunidade e otimismo. Interesses: quadro que o beneficia nas finanças e resulta de senso de ordem na rotina e nas suas ações de trabalho. Vida íntima e sentimentos: desejos e querer satisfeitos.

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