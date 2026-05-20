(23 de outubro a 21 de novembro) - O mês solar: com a regência do Sol na 8ª casa zodiacal de seu signo os campos do apoio que recebe dos outros, herança, sexo e os segredos terão maior destaque. Hoje: você deve pensar de forma mais otimista, pois conta com quadro de acerto e acertada mudança nas suas reações e forma de agir.
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