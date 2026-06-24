(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: bom aspecto para o seu signo amplia seus senso de justiça e equilíbrio nas decisões. Interesses: rotina financeira e planos de trabalho que lhe trarão benefícios. Dia de participação e apoio nas tarefas da lida profissional. Vida íntima e sentimentos: atitudes íntimas acertadas.



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