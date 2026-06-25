(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: assuntos passados, dos quais já nem se recorda, virão à tona trazendo surpresas agradáveis para sua rotina. Interesses: você terá bom encaminhamento das demandas de trabalho em um dia estável nas finanças. Vida íntima e sentimentos: novidade marcante virão de pessoa bem íntima.

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