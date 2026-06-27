(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: ao longo deste fim de semana não reaja de forma brusca ao tratar com pessoas próximas. Hoje você estará sensível às críticas e avaliações depreciativas em suas relações sociais. Interesses: dia muito positivo para as suas finanças. Vida íntima e sentimentos: modere suas reações.

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