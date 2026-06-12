O seu dia: momento que trará surpresas envolvendo pessoa próxima. Mas, antes de agir, faça uma boa avaliação das suas decisões. Interesses: dia propício para levar com realismo seus planos para as finanças e nos novos compromissos. Vida íntima e sentimentos: aura de harmonia com íntimos.

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