(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: na lida com questões de família atente bem às suas reações colocando-as em nível de maior equilíbrio e ponderação. Interesses: no trabalho há necessidade de atentar a compromissos passados. Seus planos devem ser analisados sem adiamento. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Aries | Família | Horóscopo | previsão do dia | sensibilidade | sentimentos | Trabalho | zodíaco


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