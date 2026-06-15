(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: na lida com questões de família atente bem às suas reações colocando-as em nível de maior equilíbrio e ponderação. Interesses: no trabalho há necessidade de atentar a compromissos passados. Seus planos devem ser analisados sem adiamento. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade.

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