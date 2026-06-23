(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: momento astral vantajoso e positivo para as novas amizades e iniciativas com o público. Interesses: seu dia será marcado por influência positiva nas decisões e planos com bens, patrimônio e emprego. Estabilidade financeira. Vida íntima e sentimentos: muitas novidades com íntimos.

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