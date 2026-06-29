(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: aspecto benéfico lhe trará acuidade dobrada e determinação em dia de intuição desenvolvida e alta capacidade inventiva. Interesses: boa posição para negócios e finanças. Valorize as conquistas e pequenos êxitos do cotidiano. Vida íntima e sentimentos: solução de problema íntimo.



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