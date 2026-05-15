(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: há hoje exigência de solução para problema que o tem preocupado. Interesses: você terminará a semana prática de forma equilibrada em termos materiais. Mas, esteja atento às finanças evitando gastos por impulso. Vida íntima e sentimentos: solucione problemas íntimos com diálogo.

Tags:

astrologia | Câncer | diálogo | Finanças | gastos por impulso | Horóscopo | previsão do dia | vida íntima