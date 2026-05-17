(21 de junho a 21 de julho) - A semana: este período lhe reserva manifestação de apreço de amigos e vivência bem posicionada, com aura que destaca sua intuição Interesses: dias equilibrados nas finanças e trabalho. Vida íntima e sentimentos: quadro favorável para as suas relações emocionais. Sensibilidade bem aplicada.
Leia mais
15/05/2026
Governo anuncia R$ 2,2 bi para tratamentos contra o câncer pelo SUS
05/05/2026
Vigilância do câncer relacionado ao trabalho ganha novas diretrizes
20/04/2026
Horóscopo (quarta 22/04)
14/04/2026
Distribuidoras deverão informar margem de lucro semanalmente à ANP
06/04/2026
Empresas deverão informar trabalhadores sobre cânceres e vacina
Tags:
amizades | Amor | Câncer | Finanças | Horóscopo | intuição | previsão semanal | Trabalho | vida íntima