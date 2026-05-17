(21 de junho a 21 de julho) - A semana: este período lhe reserva manifestação de apreço de amigos e vivência bem posicionada, com aura que destaca sua intuição Interesses: dias equilibrados nas finanças e trabalho. Vida íntima e sentimentos: quadro favorável para as suas relações emocionais. Sensibilidade bem aplicada.

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