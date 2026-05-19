(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: a Lua atua em seu dia mostrando um quadro de apoio e favores em família fazendo-o mais ligado a sua rotina. Interesses: há influência benéfica em tudo o que se relacionar a suas finanças. Vantagem com o trabalho se dele depender. Vida íntima e sentimentos: seja mais conciliador.

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