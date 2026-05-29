(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: capacidade de observação ampliada para pequenos detalhes o que deve ser aproveitado com resultado que o surpreenderá. Interesses: dia de fortes influências que tratam de mudança nas finanças em boa posição para o trabalho. Vida íntima e sentimentos: atente aos problemas íntimos.

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