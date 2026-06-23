(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: momento de realização pessoal na lida com questões complicadas em seu cotidiano. Interesses: momento de afirmação e de compensações com apoio para tarefas de trabalho. Vida íntima e sentimentos: consolidam-se agora posições que mostram inquietação com atitude das pessoas íntimas.

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