(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: com forte regência surgirão novos rumos e emoções na rotina pessoal. Interesses: quadro de vantagens em negócios e planos de trabalho. Agora serão bem condicionadas as iniciativas para antigos projetos nas finanças. Vida íntima e sentimentos: evite impor sua vontade aos outros.
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20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
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