(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento que lhe trará boa convivência e partilha em família. Interesses: vantagens financeiras que o motivarão em dia no qual você vivencia surpresas agradáveis envolvendo novos relacionamentos em seu trabalho ou profissão. Vida íntima e sentimentos: acerto em antigos projetos.



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