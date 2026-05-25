(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: com fortes aspectos regendo seu signo neste momento você verá mudadas as avaliações sobre as atitudes das pessoas próximas. Interesses: momento de atentar aos compromissos e trabalho em dia de influências debilitadas nas finanças. Vida íntima e sentimentos: afetividade ampliada.
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20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
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