(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: com fortes aspectos regendo seu signo neste momento você verá mudadas as avaliações sobre as atitudes das pessoas próximas. Interesses: momento de atentar aos compromissos e trabalho em dia de influências debilitadas nas finanças. Vida íntima e sentimentos: afetividade ampliada.

Tags:

afetividade | Capricórnio | Finanças | Horóscopo | relacionamentos | Signo | Trabalho