(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: procure ser mais realista nos seus desejos e objetivos em questões do cotidiano. Interesses: equilíbrio e cuidado no controle do próprio dinheiro serão os pontos altos deste sábado. Vida íntima e sentimentos: quadro de fortes emoções por avaliação apressada de atitudes alheias.

Tags:

Capricórnio | Emoções | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | realismo | vida íntima