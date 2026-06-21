(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Destaque: o Sol começa em seu signo ciclo de destaque para os assuntos da 7ª casa zodiacal, campo das parcerias, casamento, acordos e contratos e as suas relações com o público. A semana: período de habilidade nas suas obrigações. Trabalho com eficiência valorizada por atenção e agilidade.

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