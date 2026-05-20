(22 de novembro a 21 de dezembro) - O mês solar: com a regência do Sol na 7ª casa zodiacal de seu signo os campos das parcerias, contratos uniões, o casamento e lida com o público terão maior destaque. Hoje: momento de conquista de prestígio que o compensará. Você terá proteção e bons elementos para suas atividades de rotina.
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