(22 de novembro a 21 de dezembro) - O mês solar: com a regência do Sol na 7ª casa zodiacal de seu signo os campos das parcerias, contratos uniões, o casamento e lida com o público terão maior destaque. Hoje: momento de conquista de prestígio que o compensará. Você terá proteção e bons elementos para suas atividades de rotina.

Tags:

Casamento | Contratos | Horóscopo | parcerias | prestígio | relações públicas | Rotina | Sagitário | Sol na 7ª casa