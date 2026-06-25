(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento de muitas novidades a marcar suas decisões na rotina pessoal. Mas, não transfira obrigações ou dificuldades. Interesses: influências favoráveis se darão em seus negócios e encargos da profissão. Mas, tenha cuidado com o seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: inquietação.

Tags:

Capricórnio | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | Rotina | sentimentos | Trabalho | vida íntima