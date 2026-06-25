(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento de muitas novidades a marcar suas decisões na rotina pessoal. Mas, não transfira obrigações ou dificuldades. Interesses: influências favoráveis se darão em seus negócios e encargos da profissão. Mas, tenha cuidado com o seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: inquietação.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Capricórnio | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | Rotina | sentimentos | Trabalho | vida íntima


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