(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: em suas atividades sociais ou em grupo você acertará decisões e conquistará prestígio. Interesses: a semana será moldada por bom elemento e mostrará regência positiva no trabalho e na sua forma de ganhar seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: inquietação em problema com íntimo.

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