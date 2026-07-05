(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: em suas atividades sociais ou em grupo você acertará decisões e conquistará prestígio. Interesses: a semana será moldada por bom elemento e mostrará regência positiva no trabalho e na sua forma de ganhar seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: inquietação em problema com íntimo.
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20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
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Capricórnio | decisões | Finanças | Horóscopo | prestígio | previsão semanal | sentimentos | Trabalho | vida íntima