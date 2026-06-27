(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: forte influência fará com que tome decisões com excessivo rigor na lida pessoal. Por isso, procure ser mais contido. Interesses: evite os gastos exagerados e dívidas em dia de enfrentar contratempos relacionados ao seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: preocupações superadas.

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