(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você terá um dia compensador o que poderá levá-lo a se sentir mais confiante na lida com outras pessoas. Interesses: quadro equilibrado, mas procure se mostrar afável e interessado nos encargos de trabalho. Vida íntima e sentimentos: desencontro que lhe trará fortes sentimentos.

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