(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: evite hoje avaliar ou emitir conceito sobre ações e o comportamento de pessoas próximas moderando críticas e opiniões. Interesses: você terá momento de compensações com suas atividades profissionais e isso lhe dará razão para se contentar. Vida íntima e sentimentos: dia estável.

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astrologia | Gêmeos | Horóscopo | previsão do dia | sentimentos | Signo | Trabalho | vida íntima


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