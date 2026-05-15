(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: evite hoje avaliar ou emitir conceito sobre ações e o comportamento de pessoas próximas moderando críticas e opiniões. Interesses: você terá momento de compensações com suas atividades profissionais e isso lhe dará razão para se contentar. Vida íntima e sentimentos: dia estável.
Leia mais
14/05/2026
Distrito Federal e 15 estados têm rendimento do trabalhador recorde
20/04/2026
Horóscopo (quarta 22/04)
18/02/2026
O mês de Peixes para todos os signos
19/01/2026
O mês de Aquário para todos os signos
18/01/2026
O Sol no signo do Aguadeiro
Tags:
astrologia | Gêmeos | Horóscopo | previsão do dia | sentimentos | Signo | Trabalho | vida íntima