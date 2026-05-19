(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: seja mais firme e rigoroso naquilo que decidir e o faça de imediato, não adiando demandas ou pedidos. Interesses: benefício pelos seus atos em quadro que consolida a tendência a contemporizar em assunto polêmico na rotina de trabalho. Vida íntima e sentimentos: carência afetiva.

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