(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: suas ações terão hoje base segura e firmeza e, assim, os fatos lhe serão benéficos e compensadores. Interesses: dia bem equilibrado e estável nos negócios e no trato com dinheiro. Trabalho sujeito a exigências. Vida íntima e sentimentos: decisão correta de problemas e pendências.

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