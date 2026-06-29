(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: quadro de forte influência lhe trará maior exigência de pessoas próximas o que exigirá tolerância e compreensão. Interesses: a capacidade de afirmar criatividade e habilidade importantes em seu trabalho. Inquietação com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: lida íntima proveitosa.

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