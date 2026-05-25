(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: uma aura benéfica virá de posição que o fará atento e com acuidade para tratar de desafios e demandas. Interesses: dia de vantagem de ordem financeira em fase de organização de ganho e gastos. Mas, seja cuidadoso no trabalho. Vida íntima e sentimentos: mostre seu afeto e atenção.

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