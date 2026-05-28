(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: indicações que hoje se mostrarão benéficas por caminho positivo para os planos pessoais. Interesses: demanda financeira poderá ser solucionada em dia de boa condução de suas obrigações com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: momento proveitoso com íntimos. Encontro importante.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Finanças | Horóscopo | Leão | previsão do dia


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