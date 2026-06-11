(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: com bom aspecto você hoje terá reações acertadas nas relações de rotina e no trato com pendências envolvendo parente. Interesses: dia de ganho material imprevisto o que deve motivá-lo com reflexos para seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: momento de fortes emoções e surpresa.

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