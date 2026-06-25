(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: uma aura de afirmação e de novidade bem interessante com suas relações hoje acentuadas por sua sensibilidade com compensação pessoal e energia. Interesses: lucros com o comércio e contratos. No trabalho, mostre empenho nas suas obrigações. Vida íntima e sentimentos: realização.

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