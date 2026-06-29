(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: bom aspecto em seu signo revela favorável indicação por bons e oportunos conselhos nos assuntos ligados ao público. Interesses: posição que realça capacidade inventiva para criar coisas novas no trabalho. Vida íntima e sentimentos: estabilidade por atitude acertada com íntimos.

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