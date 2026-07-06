(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: forte aspecto gerará uma posição ligeiramente tensa para suas relações de rotina. Interesses: você terá momento de ganhos materiais imprevistos o que deve motivá-lo fortemente para a lida do trabalho. Vida íntima e sentimentos: novidade mudará seu ânimo no trato com os íntimos.

Tags:

ganhos inesperados | Horóscopo | Leão | previsão do dia | Rotina | Trabalho | vida íntima