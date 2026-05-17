(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: procure usar os fatos ao seu favor e não se deixe envolver por pessoas com as quais não tem intimidade. Interesses: semana de preocupação com as finanças e trabalho. Vida íntima e sentimentos: a rigorosa forma de encarar a vida estará presente em dias de forte intuição e harmonia.
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