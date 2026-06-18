(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: uma inesperada solução para antiga pendência pode vir pelas mãos de amigo próximo o que o motivará com otimismo. Interesses: reconhecimento e compensação nas atitudes no trabalho. Mas, é aconselhável conter gasto. Vida íntima e sentimentos: evite se isolar e controle seu humor.

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