(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: hoje, dê às suas atitudes maiores segurança e firmeza para garantir boa relação pessoal. Interesses: nova possibilidade de crescimento material com acertada decisão no trabalho. Isso irá compensá-lo nas finanças. Vida íntima e sentimentos: condução acertada das relações íntimas.

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