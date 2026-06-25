(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: momento em que novas amizades o ajudarão de forma duradoura trazendo satisfação por algumas novidades. Interesses: a inesperada solução de pendência de trabalho ganhará bom significado para as suas finanças. Vida íntima e sentimentos: quadro que revela desencontros com íntimos.

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