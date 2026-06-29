(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: aspecto intenso e contínuo lhe dará satisfação com atos de pessoa próxima de bom reflexo sobre sua rotina. Interesses: quadro que recomenda evitar os gastos impensados. Destaque para seu potencial criativo. Vida íntima e sentimentos: as suas decisões e tolerância trarão alegria.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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criatividade | Finanças | Horóscopo | Libra | previsão do dia | Rotina | sentimentos | vida íntima


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