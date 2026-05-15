(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: bom aspecto aponta a necessidade de atitudes tomadas com maior reflexão. Por isso, não decida de imediato as questões pendentes. Interesses: dia importante nas finanças com vantagem nos compromissos e encargos de seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: novidades e boas surpresas.

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Amor | astrologia | Finanças | Horóscopo | Peixes | previsão do dia | sentimentos | Trabalho


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