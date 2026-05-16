(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: momento benéfico na lida com amigos e parentes próximos. Em família, dia de bons acontecimentos. Interesses: quadro de acerto com dinheiro e objetos de maior valor. Vida íntima e sentimentos: evite que as palavras ditas de forma impensada sejam mal interpretadas pelos mais íntimos.

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