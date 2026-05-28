(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você terá hoje proveitosas lições com o comportamento de pessoas próximas e boa influencia dos parentes. Interesses: com atitudes cautelosas e a sua atenção aos compromissos, há elementos favoráveis para o trabalho e suas finanças. Vida íntima e sentimentos: harmonia e alegria.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Finanças | Horóscopo | Peixes | previsão do dia | Trabalho


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