(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: há hoje aspecto significativo por valorizar o apoio que receberá em questões mais importantes. Interesses: procure planejar cuidadosamente o dia que poderá ser marcado por mudança nas suas ações e decisões com dinheiro e compromisso. Vida íntima e sentimentos: relações valorizadas.

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