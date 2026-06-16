(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: há agora quadro que destaca persistência e inovação que deverão moldar seu comportamento. Novos acontecimentos realçarão sua intuição. Interesses: em dia marcado por fatos novos há quadro positivo para as finanças e trabalho. Vida íntima e sentimentos: surpresa com pessoa próxima.

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