(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: bom posicionamento com notícia de pessoa distante envolverá suas atividades. Interesses: quadro positivo para seu trabalho, com dinheiro e nos compromissos materiais. Lucro com atividades rotineiras. Vida íntima e sentimentos: emoções com os seus relacionamentos. Intuição acertada.
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